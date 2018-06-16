ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سعر الدولار في البنك المركزي المصري الآن

السبت 16/يونيو/2018 - 06:29 م
سعر الدولار في البنك المركزي المصري الآن
دولار- أرشيفية
طباعة
 
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري، خلال تعاملات اليوم السبت، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، مسجلاً 17.79 جنيها للشراء، 17.92 جنيها.

وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، كان قد قرر فى 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب، حرصًا منه على تأكيد ثقته في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافا لمستويات أدنى من التضخم فقد قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي.
المزيد عن: عيد الفطر المبارك شركات الصرافة سعر الدولار فى السوق السوداء سعر الدولار في السوق سعر الدولار اليوم فى مصر سعر الدولار ثاني ايام العيد ايام العيد الدولار مقابل الجنيه الدولار اليوم الدولار اسعار الدولار اليوم اسعار الدولار اخبار الاقتصاد أسعار العملات dollar price dollar
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
فرنسا
2
x
12:00
1
أستراليا
الأرجنتين
1
x
15:00
1
أيسلندا
بيرو
-
x
18:00
-
الدانمارك
كرواتيا
-
x
21:00
-
نيجيريا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/16/2018 6:30:01 PM