بعد تعادل الأرجنتين وآيسلندا.. تعرف على أبرز المفاجآت في تاريخ كأس العالم





حقق منتخب أيسلندا أولي مفاجآت بطولة كأس العالم (روسيا 2018) واقتنص تعادلًا ثمينًا من المنتخب الأرجنتيني بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، على ملعب "أتكريت أرينا" بالعاصمة الروسية "موسكو"، في أولي مباريات المجموعة الرابعة والتي تضم معهما أيضًا منتخبي (كرواتيا ونيجيريا).





منتخب الأرجنتين كان البادئ بالتسجيل عبر نجم مانشيستر سيتي الإنجليزي "أجويرو" في الدقيقة 19، قبل أن يتعادل ألفريد فينبوجاسون للمنتخب الأيسلندي في الدقيقة 23 من زمن المباراة، وهو أول هدف لمنتخب بلاده فى تاريخ كأس العالم حيث تعد هذه المشاركة هي الأولى له في الٌعرس العالمي





وشهدت بطولة كأس العالم منذ إنطلاقها عام 1930 بأوروجواي العديد من المفاجآت التاريخية التي لا تزال خالدة في أذهان عشاق وجماهير كرة القدم العالمية حتي يومنا هذا، والذي إنضمت إليها مفاجأة تعادل أيسلندا مع الأرجنتين اليوم.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز مفاجآت بطولة كأس العالم عبر التاريخ:





- كوريا الشمالية × إيطاليا:

في الدور الأول لبطولة كأس العالم 1966 حقق منتخب كوريا الشمالية فوزًا غاليًا علي منتخب إيطاليا بهدف دون رد في واحدة من أقوي مفاجآت البطولة، خاصة وأن المنتخب الكوري كان يتشكل من مجموعة من الهواة، وتسببت هذه الهزيمة في خروج المنتخب الإيطالي من دور المجموعات.









- بلجيكا × الأرجنتين:

خسر منتخب الأرجنتين بهدف دون رد أمام منتخب بلجيكا في افتتاح بطولة كأس العالم 1982 في واحدة من أبرز المفاجآت في تاريخ المونديال، لا سيما وأن المنتخب الأرجنتيني واحد من أقوي وأعرق المنتخبات الكروية في العالم فضلًا أنه كان يخوض غمار البطولة وهو "حامل اللقب" للنسخة السابقة عام 1978.









- الجزائر × ألمانيا الغربية:

في مفاجأة مدوية استطاع المنتخب الجزائري أن يقتنص فوزًا ثمينًا من منتخب ألمانيا الغربية صاحب التاريخ الكبير، وذلك في دور المجموعات لبطولة كأس العالم 1982 بأسبانيا، وسجل هدفي الجزائر (لخضر بلومي ورابح ماجر)، يذكر أن المنتخب الألماني توج بـ"وصافة البطولة في هذا العام.









- أسبانيا × هندوراس:

في مفاجأة لا تنسي في تاريخ كأس العالم تعادل منتخب هندوراس المتواضع مع منتخب أسبانيا 1/1 في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 1982.









- إيطاليا × الكاميرون:

المنتخب الكاميروني حقق مفاجأة مدوية عندما اقتنص تعادلًا ثمينًا بهدف لمثله من المنتخب الإيطالي صاحب الباع الطويل في بطولات كأس العالم ، وذلك في دور المجموعات لمونديال 1982 بأسبانيا، يذكر أن منتخب إيطاليا توج بلقب البطولة في النهاية بعد الفوز علي ألمانيا الغربية 3/1 في نهائي البطولة.









- إيطاليا × بلغاريا:

في افتتاح بطولة كأس العالم 1986 بالمكسيك، حقق منتخب إيطاليا تعادلًا مخيبًا أمام منتخب بلغاريا "المتواضع" بهدف لمثله في واحدة من أبرز المفاجآت في تاريخ المونديال.









- الكاميرون × الأرجنتين:

حقق المنتخب الكاميروني واحدة من أقوي مفاجآت بطولة كأس العالم عندما تغلب علي المنتخب الأرجنتيني بهدف دون رد في إفتتاح بطولة كأس العالم 1990، وهي المباراة التي لا تزال عالقة في أذهان عشاق الكرة العالمية والأفريقية حتي الآن.









- السنغال × فرنسا:

في إفتتاح بطولة كأس العالم 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، نجح منتخب السنغال في الفوز علي منتخب فرنسا بهدف دون رد، وهي النتيجة التي شكلت صدمة قوية لعشاق الكرة العالمية وجماهير فرنسا، خاصة وأن المنتخب السنغالي كان يشارك في البطولة العالمية للمرة الأولي في تاريخه.









- كوريا الجنوبية × إيطاليا:

كان منتخب كوريا الجنوبية واحد من أقوي المفاجآت في بطولة كأس العالم 2002، حيث حقق نتائج مذهلة خلال مشواره بالبطولة واستطاع أن يفوز بالمركز الرابع في المونديال، ومن أبرز نتائجه، فوزه علي المنتخب الإيطالي 2/1 في دور الـ16، كما فاز علي منتخب أسبانيا بركلات الترجيح 5-3 في الدور ربع النهائي.









- سويسرا × أسبانيا:

عندما نتحدث عن أبرز مفاجآت كأس العالم لا يمكن أن ننسي الخسارة المفاجئة للمنتخب الاسباني أمام نظيره السويسري بهدف دون رد في أولي مباريات الماتادور بمونديال 2010 بجنوب أفريقيا، ولكن المنتخب الأسباني نجح في تحقيق نتائج مذهلة في باقي مشوار البطولة وتوج باللقب العالمي للمرة الأولي في تاريخه.