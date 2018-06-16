"نقل البضائع" تحذر من زيادات غير منطقية فى أسعار السلع بعد تحريك الوقود

حذر أحمد الزيني عضو مجلس إدارة الجمعية العامة للنقل البري ورئيس جمعية نقل البضائع بدمياط من استغلال زيادة أسعار الوقود ورفع أسعار البضائع التي يتم نقلها من مكان لآخر أو رفع سعر المواصلات العامة على المواطنين بما لا يتناسب مع الزيادة الحقيقية للوقود .





وشدد الزيني في تصريح لـ"الفجر"، على أن الزيادة في نقل البضائع لن تتعدى القروش نتيجة انها تقسم على كميات كبيرة من السلع تقدر بالأطنان أو الكيلوات ومن ثم لا يجب استغلال زيادة أسعار الوقود ورفع أسعار سواء السلع أو المواصلات بشكل مبالغ فيه.





وطمأن الزيني، المواطنين على نقل السلع التموينية من خلال أسطول النقل الموجود داخل مصر والذي يعتبر من أحدث الاساطيل لنقل البضائع ويضم عدد وفير من سيارات نقل البضايع وبالتالي ينعكس هذا على أسعار النقل علي اعتبار أن ألاسعار في اي قطاع تخضع دائما لآليات العرض والطلب ولذلك لن تتخطي زيادة النقل 10% كما حدثت خلال زيادة سعر الوقود السابقة وهذه الزيادة عندما يتم تقسيمها على الكميات الهائلة من البضايع التي يتم نقلها قائلا: "لن تتعدي القروش وبالتالي لن يشعر بها المواطن".





وأكد الزيني على ضرورة مساندة الدولة في تنفيذ خطتها الإصلاحية لأن هذا في صالح الاقتصاد القومي ويوفر مزيدا من فرص العمل للشباب عندما يتنامي اقتصادنا وهذا يتطلب تكاتفنا جميعا من أجل مصلحة بلدنا.



