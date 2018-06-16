ماسكيرانو عقب التعادل مع أيسلندا : لا يجوز أن نسقط



وقال ماسكيرانو في تصريحات نقلتها شبكة tycsports الأرجنتينية: "يجب أن نستمر، هذه مجرد البداية، لا يجوز أن نسقط، لقد دافع منتخب أيسلندا بعدد كبير من اللاعبين".



واختتم ماسكيرانو تصريحاته قائلًا: "أتمنى أن يستمر الأرجنتينيون في دعمنا، سوف نحتاجهم لعبور المباريات المقبلة".



يذكر أن الأرجنتين تتواجد في المجموعة الرابعة بكأس العالم برفقة منتخبات أيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.

صرح خافيير ماسكيرانو نجم الأرجنتيني عقب التعادل الذي حققه منتخب بلاده أمام أيسلندا في أول مباراة للتانجو ببطولة كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا بأنهم يجب ألا يسقطوا.