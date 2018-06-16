حقيقة مشكلة الحضري في المنتخب بسبب الشناوي

ترددت خلال الساعات الماضية أنباء عديدة تؤكد على افتعال عصام الحضرى أزمة ضمن صفوف منتخب مصر، بسبب عدم مشاركة محمد الشناوي فى التشكيل الأساسى أمام منتخب أوروجواى فى مستهل مشوار الفراعنة بنهائيات كأس العالم بروسيا.

وأكد مصدر داخل الجهاز الفني لملنتخب المصري أن الحضري لم يفتعل أي أزمات بشأن مشاركة "الشناوي" أساسيًا أمام أوروجواي في مستهل مشوار الفراعنة بالمونديال، بل حرص علي تقديم المساندة والدعم لزميله قبل المباراة.

وأوضح أن الجميع في منتخب مصر كان يعلم بمشاركة "الشناوي" أساسيًا امام أوروجواي قبل 24 ساعة من المباراة.