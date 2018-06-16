ماذا قال الموسيقار خالد حماد عن "الزعيم" بعد انتهاء عوالم خفية؟





جمعت عدة صور الموسيقار خالد حماد، مع "الزعيم" عادل إمام عقب نهاية تصوير مسلسل "عوالم خفية" الذي قام بوضع الموسيقى التصويرية له.





وكتب "حماد" تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" روى خلالها ذكرياته مع الزعيم قال فيها: "بمناسبة عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "عوالم خفية"، أولا الحمد لله على نجاح المسلسل وأبارك لكل الزملاء والأصدقاء الفنانين اللي قدام وورا الكاميرا اللي إشتغلوا فيه واللي عملوا مجهود خرافي لإتمام هذا العمل، أخيرًا ولأول مرة أنا في صور مع الغاليين الفنان عادل إمام ورامي إمام".





وأضاف: "الفنان الكبير عادل إمام واللي له مكانة خاصة جدًا عمري ما أخدت معاه صورة رغم إني إشتغلت معاه ٣ أفلام "أمير الظلام - التجربة الدنيماركية - عمارة ياعقوبيان" و٣ مسلسلات "العرّاف - صاحب السعادة - عوالم خفيّة" وإتقابلنا كثير سواء في تصوير أو في مهرجانات أو في زيارات شخصية أو حتى سفر.. فأنا ليا معاه ذكريات جميلة جدًا في القاهرة وبروكيسل وباريس.. مش بس كدة.. مرة كنا في فرنسا بنعمل طباعة نسخ فيلم أمير الظلام وكان في آخر شهر إبريل أو أول شهر.. مايو المهم كان فترة عيد ميلاده وفي نفس الوقت عيد ميلادي.. يا سلام على السعادة إنه برج الثور زي حالاتي.. وأخدنا أخوه المنتج عصام إمام والفنان المونتير صديق عمري ماجد مجدي وصديقي المخرج رامي إمام وعملولنا عيد ميلاد وخروجة فظيعه في باريس وألاقي إن بيتعملي عيد ميلاد مع عادل إمام شخصيًا ".



