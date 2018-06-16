إصابة 6 أشخاص في حادث توك توك يقوده طفل بكفر شكر

أصيب 6 أشخاص فى حادث تصادم وانقلاب توك توك بمنطقة محلات الذهب بكفر شكر، أثناء وقوفهم بجانب الطريق اصطدم بهم التوك توك نتيجة السرعة الجنونية حيث يقوده طفل عمره 12 عامًا.



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، اخطارا من المواطنين يفيد إنقلاب توك توك يقوده طفل عمره 12 عاما بمنطقة محلات الذهب بكفر شكر نتيجة السرعة الجنونية ما أدى الى إصابة 6 أشخاص من بينهم أطفال تصادف وجودهم بمنطقة الحادث وتم نقلهم إلى عيادات شعرواى بكفر شكر ولضعف الامكانيات الطبية تم نقلهم الى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

