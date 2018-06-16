الرئيس اليمني يشيد بمواقف التحالف العربي

أشاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم السبت، بـ”الدور المحوري” لدول التحالف العربي، في إطار مساندتها ودعمها للشرعية في بلاده.





جاء ذلك خلال استقبال هادي بقصر “معاشيق” الرئاسي بعدن، قائد قوات التحالف العربي في عدن، العميد محمد خميس الحساني، وعددًا من القادة العسكريين (سعوديين وإماراتيين)، لتبادل التهاني بمناسبة العيد، حسب مصدر حكومي.





وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن “هادي أثنى على دول التحالف، وقواتها المرابطة في مختلف المناطق المحررة، في إطار دعمها ومساندتها لليمن وشرعيته الدستورية”.









وأضاف هادي أن “قوات التحالف بقيادة السعودية قدّمت منذ بدء المعارك في البلاد، التضحيات الجسام لوأد المشروع الحوثي الإيراني الفارسي في اليمن والمنطقة”.





وعبّر الرئيس اليمني عن تقديره وامتنانه لـ”الموقف الثابت الذي اتسمت به دول التحالف ومساندتها الميدانية في مختلف الجبهات والإسهام في ترسيخ الأمن والاستقرار”، وفق المصدر الحكومي.





من جانبه، عبّر قائد قوات التحالف العربي في عدن، خلال اللقاء، عن شكره وتقديره للرئيس هادي على “مشاعره الطيبة وحسن الاستقبال الذي يجسد مشاعره الصادقة تجاه أشقائه”.





ويأتي اللقاء عقب إعلان الجيش اليمني، في وقت سابق اليوم، تحرير مطار مدينة الحديدة الدولي غربي البلاد من مسلحي جماعة “الحوثي”.





وبإسناد من التحالف العربي، بدأت القوات اليمنية، الأربعاء الماضي، عملية لتحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر من “الحوثيين”، المتهمين بتلقي دعم إيراني.





وبعد يوم من بدء العملية، عاد الرئيس هادي، إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، قادمًا من السعودية، بعد غياب دام عامًا ونصف العام.





ومنذ 26 مارس 2015، تقود السعودية تحالفًا عسكريًا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثي، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014.



