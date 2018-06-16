أجويرو: ميسي يمكنه حسم مصير مباراة وعلينا التفكير في كرواتيا



وقال أجويرو في تصريحات نقلتها صحيفة أوليه :"هذا طبيعي، ميسي إنسان، يجب أن نكون معه، إنه يوم حزين له، ولكنه في أي لحظة، يمكنه أن يحسم مصير مباراة، أتمنى أن يكون أفضل أمام كرواتيا".



وأضاف : "المباراة الأولى دائمًا ما تكون معقدة، الأرجنتين تريد الفوز على الجميع ولكن الخصم دافع بشكل كبير، التعادل بالنسبة لهم انتصار قوي".



وعن إحرازه لأول هدف لبلاده في كأس العالم، اختتم أجويرو تصريحاته قائلاً : "إنه أمر رائع ولكن كنت أفضل أن نفوز، هدفي لم يساعد كثيرًا، الآن علينا التفكير في مواجهة كرواتيا".

صرح سيرجيو أجويرو نجم الأرجنتين بأن زميله في المنتهب ليونيل ميسي بإمكانه حسم مصير أي مباراة وذلك عقب إهداره لركلة جزاء في مباراة التانجو اليوم أمام أيسلندا والتي إنتهت بالتعادل بهدف لكل منهما في أولى مبارياتهما في دور المجموعات في كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا.