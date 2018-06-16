موعد مباراة فرنسا وبيرو يوم الخميس 21-6-2018 بكأس العالم والقنوات الناقلة



يلتقي منتخب فرنسا، مع منتخب بيرو، يوم الخميس 21-6-2018 في الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.



وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها علي قنوات :-



- بين سبورت Max 1 HD.



- بين سبورت Max 2 HD.



ونجح المنتخب الفرنسي، في تحقيق انتصارا صعبا علي نظيره منتخب أستراليا، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الأولي من المجموعة الثالثة في المونديال.