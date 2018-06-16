موعد مباراة فرنسا وبيرو يوم الخميس 21-6-2018 بكأس العالم والقنوات الناقلة
السبت 16/يونيو/2018 - 06:10 م
أحمد عصام
يلتقي منتخب فرنسا، مع منتخب بيرو، يوم الخميس 21-6-2018 في الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.
وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها علي قنوات :-
- بين سبورت Max 1 HD.
- بين سبورت Max 2 HD.
ونجح المنتخب الفرنسي، في تحقيق انتصارا صعبا علي نظيره منتخب أستراليا، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الأولي من المجموعة الثالثة في المونديال.