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موعد مباراة فرنسا وبيرو يوم الخميس 21-6-2018 بكأس العالم والقنوات الناقلة

السبت 16/يونيو/2018 - 06:10 م
موعد مباراة فرنسا وبيرو يوم الخميس 21-6-2018 بكأس العالم والقنوات الناقلة
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أحمد عصام
 

يلتقي منتخب فرنسا، مع منتخب بيرو، يوم الخميس 21-6-2018 في الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها علي قنوات :-

- بين سبورت Max 1 HD. 

- بين سبورت Max 2 HD.

ونجح المنتخب الفرنسي، في تحقيق انتصارا صعبا علي نظيره منتخب أستراليا، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الأولي من المجموعة الثالثة في المونديال.
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