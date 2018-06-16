"البترول": تحريك أسعار الوقود يتم وفقا لجدول زمني معلن (فيديو)
السبت 16/يونيو/2018 - 06:10 م
هدى عبدالرازق
قال حمدي عبدالعظيم، المتحدث باسم وزارة البترول، إن تحريك أسعار الوقود يتم وفقًا لجدول زمني معلن، وذلك بهدف تصحيح منظومة الدعم.
وأشار "عبدالعظيم"، خلال اتصال هاتفي بفضائية "أون لايف"، اليوم السبت، إلى أن الدولة إتخذت عدة إجراءات لضمان الحماية الاجتماعية للمواطنين، وتخفيف الآثار السلبية لارتفاع الأسعار على محدودي الدخل من خلال زيادة المعاشات والأجور، ومنظومة البطاقات التموينية.
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