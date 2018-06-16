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خير الدين مضوي: الجماعية والتحرك كتلة واحدة أهم مميزات الإسماعيلي

السبت 16/يونيو/2018 - 06:09 م
خير الدين مضوي: الجماعية والتحرك كتلة واحدة أهم مميزات الإسماعيلي
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الفجر الرياضي
 

أكد الجزائري خير الدين مضوى، المدير الفنى الجديد للإسماعيلى، على إنه تابع كافة مباريات الفريق بالموسم الماضى قبل خوض الموسم مع الدراويش.

 

وقال مضوي: أرى أن الجماعية والتحرك كتلة واحدة من أهم مميزات الإسماعيلي، الفريق يضم عناصر مميزة فى معظم الخطوط وحرصت على مشاهدة ثنائى الاوليمبى محمد صادق ووجيه عبدالحكيم فى المواجهات الودية التى خاضوها.

 

وأوضح: فضلت قضاء عطلة عيد الفطر المبارك مع اسرتى الإسمعلاوية من أجل الاعتياد على الاجواء.

 

وأنهى حديثه :اتمنى من جماهير الإسماعيلى التى تغطى كل مكان فى مصر وأفريقيا المساندة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

 

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