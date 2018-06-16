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حازم إمام يسخر من أداء ميسي مع الأرجنتين

السبت 16/يونيو/2018 - 06:06 م
حازم إمام يسخر من أداء ميسي مع الأرجنتين
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علي شحاتة
 
علق حازم إمام عضو اتحاد الكرة ونجم نادي الزمالك السابق، على المستوى الهزيل الذي ظهر به ليونيل ميسي اليوم مع منتخب بلاده الأرجنتين أمام منتخب أيسلندا في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة لنهائيات كأس العالم. 

وكتب إمام عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي" تويتر": "ميسي برشلونة غير ميسي الأرجنتي، الأول بيلعب بسيستم والتاني ادوني الكورة وانا هتصرف" .

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