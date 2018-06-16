صدق أو لا تصدق.. منتخب ميسي يصنع فرصة يتيمة أمام الوافد الجديد أيسلندا

جاءت إحصائيات مباراة منتخبي الأرجنتين وأيسلندا، لتؤكد سلبية منتخب التانجو بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي وعدم قدرته علي فك شفرة الوافد الجديد علي المونديال في أول ظهور له، خلال أحداث اللقاء الذي انتهي بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف مقابل هدف.





وتضمنت المباراة قيام لاعبي منتخب الأرجنتين بالتسديد ٦ مرات علي المرمي، فيما سدد منتخب أيسلندا تسديدتين، كما سدد منتخب الارجنتين ١٨ مرة خارج المرمي في مقابل ٦ مرات لأيسلندا.





وفي الركلات الركنية حصلت الارجنتين علي ١٠ وأيسلندا علي ركلة واحدة، بينما شتت لاعبو الأرجنتين الكرة ٦ مرات في مقابل ١٦ لأستراليا





وتساوي المنتخبين في صناعة الفرص، حيث صنع كل منهما فرصة واحدة خطيرة، ، أما عن العرضيات فمرر التانجو تمريرتين في مقابل واحدة ، والعرضيات الخاطئة بواقع ١٤ للأرجنتين و ٤ لأيسلندا.





وعن المراوغات فكانت ٩ للأرجنتين مقابل ٤ لمنتخب أيسلندا، وقطع الكرات ١٢ لفرنسا مقابل ٣٤.





وارتكب لاعبو الأرجنتين ١١ خطأ مقابل ١٢ خطأ، كما تم احتساب ضربة جزاء علي منتخب أيسلندا اهدرها الأسطورة ميسي.



