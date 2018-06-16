ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مجدي بغدادي رئيسًا للبيت الفني بالأوبرا

السبت 16/يونيو/2018 - 06:05 م
مجدي بغدادي رئيسًا للبيت الفني بالأوبرا
طباعة
الفجر الفني
 
أصدر الدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا المصرية، قرارا بندب الأستاذ الدكتور مجدي بغدادى ليخلفه كرئيسا للبيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه لمدة عام.

ومن جانبه، أاعرب "بغدادي" عن سعادته بالثقة التي حظي بها من وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا، وأكد أنه سيكمل منظومة النجاح التي بدأتها الأوبرا حتي تظل منارة للثقافة والابداع في مصر والوطن العربي. 

يذكر أن الفنان مجدي بغدادي مصري من مواليد جنيف بسويسرا وهو أستاذ دكتور بالمعهد العالى للموسيقى الكونسرفتوار (قسم آلات النفخ والإيقاع) أكاديميــة الفنـــون.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
فرنسا
2
x
12:00
1
أستراليا
الأرجنتين
1
x
15:00
1
أيسلندا
بيرو
-
x
18:00
-
الدانمارك
كرواتيا
-
x
21:00
-
نيجيريا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/16/2018 6:40:03 PM