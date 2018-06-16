مجدي بغدادي رئيسًا للبيت الفني بالأوبرا

أصدر الدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا المصرية، قرارا بندب الأستاذ الدكتور مجدي بغدادى ليخلفه كرئيسا للبيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه لمدة عام.





ومن جانبه، أاعرب "بغدادي" عن سعادته بالثقة التي حظي بها من وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا، وأكد أنه سيكمل منظومة النجاح التي بدأتها الأوبرا حتي تظل منارة للثقافة والابداع في مصر والوطن العربي.





يذكر أن الفنان مجدي بغدادي مصري من مواليد جنيف بسويسرا وهو أستاذ دكتور بالمعهد العالى للموسيقى الكونسرفتوار (قسم آلات النفخ والإيقاع) أكاديميــة الفنـــون.