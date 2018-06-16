قانون السعادة بين الزوجين في الأعياد والإجازات الرسمية (تعرفي عليها)

ينتظر الزوجان الإجازات بفارغ الصبر، بعد شهور طويلة من العمل والخروج من المنزل بحثًا عن لقمة العيش، ليتمكنا من الاستمتاع بوقتهما وقضاء أوقات سعيدة معًا في جو أسري دافئ، ومن أنسب الأوقات لذلك إجازة عيد الفطر المبارك.





كيف تتمكنين من قضاء إجازة سعيدة مع أسرتك:

- أنتِ الطرف الوحيد القادر على إدخال الفرح والسرور إلى بيتك، لذا لا تبخلى عليهم بمشاعرك وقرري أن تكون إجازتك سعيدة.

- احرصي على التغيير من شكلك بعض الشيء ليكون يومك مختلف.

- أاضفي على بيتك لمسات خاصة فيمكنك تبديل الأثاث من مكانها لتغير جو المنزل.

- لا تتحدثي مع زوجك عن أي مشكلة خلال فترة إجازة العيد.

- تذكري الذكريات السعيدة التي كانت بينك وبين زوجك وتحدثي عنها معه.

- اهتمي بعمل الأكل المحبب إلى أسرتك.

- حاولي تشجيع زوجك على الخروج من المنزل.

- تغاضي عن هفوات أبنائك في العيد ويمكنك التحدث عنها بعد ذلك.

- عليكي تخصيص أوقات محددة للذهاب إلى أهلك وأهل زوجك بحيث ترضى جميع الأطراف.

- خصصي وقت لكِ ولزوجك دون الأبناء فهذا مفيد لتقوية العلاقة بينكما.



