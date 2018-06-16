مصر في روسيا.. 3 قرارات من "كوبر" لعبور دور المجموعات بالمونديال

بعد آداء المنتخب الوطني في مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات أمام أوروجواي، اتخذ المدير الفني للمنتخب هيكتور كوبر عدة قرارات من أجل عبور المرحلة الثانية في دور المجموعات أمام منتخب روسيا المتصدر بفوزه على السعودية بخماسية نظيفة.

يلتقى منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر مع نظيره الروسي صاحب الأرض والجمهور الثلاثاء المقبل، فى الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة فى ثان مواجهاته ضمن المجموعة الأولى بكأس العالم روسيا 2018.

دراسة الاستعانة بـ"كهربا"

ويدرس الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الاعتماد على محمود كهربا صانع الألعاب، خلال مباراة روسيا، بنهائيات كأس العالم.

يأتي الاعتماد على كهربا، بعد ظهوره بمستوى جيد بعد نزوله بديلًا خلال لقاء أورواجوي، والذي انتهى لصالح الأخير بهدف دون رد في بداية مشوار المونديال.

"الشناوي" في حراسة المرمي

واستقر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، على استمرار الحارس محمد الشناوى، فى التشكيل الأساسى للفراعنة، حتى آخر مباريات الفراعنة فى مونديال كأس العالم.

وجاء قرار كوبر بعد المستوى المتميز الذى ظهر به الحارس محمد الشناوي فى لقاء الأوروجواي، بضربة البداية فى مشوار الفراعنة بالمونديال.

مشاركة محمد صلاح

وقرر هيكتور كوبر مشاركة اللاعب محمد صلاح في مباراة روسيا بعدما أصبح جاهزًا بنسبة 100% لخوض المباريات، بعد تعافيه من إصابة خلع الكتف الذي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوربا بعد تدخل عنيف من راموس مدافع ريال مدريد.

وفي هذا الصدد، قال الكابتن عصام عبدالفتاح رئيس بعثة المنتخب الوطني في روسيا، في مداخلة هاتفية لقناة "eXtra news"، إنه بشكل كبير نجم منتخب مصر محمد صلاح سيشارك في مباراة روسيا بكأس العالم.