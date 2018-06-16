وزير المالية: تحريك أسعار الوقود أمر "ضروري" لاستقرار الموازنة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قرار تخفيض الدعم الموجه للمواد البترولية والذي نتج عنه تحريك أسعار المواد البترولية اليوم السبت، أمر ضروري للحفاظ علي استقرار الاوضاع المالية بعد مضاعفة أسعار البترول العالمية وتخطيها حاجز الـ ٨٠ دولار للبرميل ولذا تدخلت الدولة لتصحيح الاسعار المحلية حتي لا تاثر سلبا علي وضع المالية العامة للدولة وتعرضها مرة اخري للخطر.

وأشار إلى أن قرار تحريك أسعار الوقود ليس غاية في ذاته وانما يستهدف منه تصحيح مسار دعم الطاقة الذي يطالب المجتمع بالتعامل معه لما يمثل استمرار عدم التعامل معه خطورة شديدة علي الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة وعدم وصول الدعم لمستحقيه.





ورفعت الحكومة، صباح اليوم السبت، أسعار الوقود بنسب بين 17.5 و66.6 بالمئة في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته ثلاث سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.



