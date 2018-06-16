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ميسي يفشل في تقليد رونالدو.. والأرجنتين تتعثر أمام آيسلندا "العتيدة"

السبت 16/يونيو/2018 - 04:47 م
ميسي يفشل في تقليد رونالدو.. والأرجنتين تتعثر أمام آيسلندا العتيدة
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الفجر الرياضي
 
تعثير المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره الآيسلندي بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الأولي من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.


كان راقصي التانجو هم البادئون بالتسجيل عبر سيرجو أجويرو في الدقيقة 19، ثم تمكن ألفريد فينبوغاسون من تعديل النتيجة لمنتخب آيسلندا في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول للمباراة.


وفي الدقيقة 64 أتيحت فرصة ثمينة للأرجنتين من أجل التقدم مرة أخري، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء انبري لها ميسي لكن حارس آيسلندا تصدي لها ببراعة.


وبهذا التعادل رفع كلا المنتخبين رصيدهما إلى نقطة وحيدة، في انتظار مباراة نيجيريا وكرواتيا في نفس المجموعة.
المزيد عن: ميسي مونديال روسيا ليونيل ميسي كرواتيا كأس العالم 2018 كأس العالم الأرجنتين آيسلندا
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