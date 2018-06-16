تراجع كبير في مبيعات "السيارات" بالاتحاد الأوروبي

أظهرت بيانات اقتصادية، اليوم السبت تراجع كبير نمو مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي، حيث لم تتجاوز نسبة النمو السنوية 0.8 بالمئة.





وذكرت رابطة شركات صناعة السيارات الأوروبية في تقريرها الشهري أن عدد السيارات الجديدة التي بيعت الشهر الماضي قارب 1.4 مليون سيارة.





وأضافت الرابطة ومقرها بروكسل أن "سوق سيارات الركاب في الاتحاد الأوروبي اتسم بالتباطؤ بعد النمو القوي الذي حققه في ابريل".





وحققت مبيعات السيارات زيادة سنوية بنسبة 7.2 بالمئة في اسبانيا، و3.4 بالمئة في بريطانيا، فيما تراجعت بنسبة 2.8 بالمئة في إيطاليا و5.8 بالمئة في ألمانيا، واتسمت المبيعات بالاستقرار في فرنسا.



