تراجع كبير في مبيعات "السيارات" بالاتحاد الأوروبي
السبت 16/يونيو/2018 - 04:50 م
أظهرت بيانات اقتصادية، اليوم السبت تراجع كبير نمو مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي، حيث لم تتجاوز نسبة النمو السنوية 0.8 بالمئة.
وذكرت رابطة شركات صناعة السيارات الأوروبية في تقريرها الشهري أن عدد السيارات الجديدة التي بيعت الشهر الماضي قارب 1.4 مليون سيارة.
وأضافت الرابطة ومقرها بروكسل أن "سوق سيارات الركاب في الاتحاد الأوروبي اتسم بالتباطؤ بعد النمو القوي الذي حققه في ابريل".
وحققت مبيعات السيارات زيادة سنوية بنسبة 7.2 بالمئة في اسبانيا، و3.4 بالمئة في بريطانيا، فيما تراجعت بنسبة 2.8 بالمئة في إيطاليا و5.8 بالمئة في ألمانيا، واتسمت المبيعات بالاستقرار في فرنسا.
واستحوذت فولكسفاجن على 25.1 بالمئة من حجم المبيعات بالاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، تليها (بي.إس.إيه) بنسبة 16 بالمئة ثم رينو بنسبة 11.6 بالمئة وفيات كرايسلر بنسبة 7.7 بالمئة ثم فورد بنسبة 6.3 بالمئة.
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