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ميسي يسجل رقما سلبيا بعد إهدار ركلة جزاء مع الأرجنتين

السبت 16/يونيو/2018 - 04:49 م
ميسي يسجل رقما سلبيا بعد إهدار ركلة جزاء مع الأرجنتين
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الفجر الرياضي
 

 أهدر الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة، ركلة جزاء مع منتخب بلاده مساء اليوم خلال مواجهة الأرجنتين في الجولة الأولي من دور المجموعات بالمونديال.


وأضاع ميسي ركلة جزاء للمنتخب الأرجنتيني في الشوط الثاني من اللقاء، نجح حارس إيسلندا في التصدي لها، ليحرم الرغوث من التقدم للأرجنتين حيث كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي 1-1.


ذكر موقع أوبتا المتخصص في رصد الاحصائيات، أن ليونيل ميسي فشل في تسجيل 4 ركلات جزاء من أصل آخر 7 ركلات جزاء سواء مع المنتخب الأرجنتيني أو مع برشلونة.

 

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