محافظ السويس لـ "الفجر": الأوضاع مستقرة عقب ارتفاع اسعار الوقود واعتماد التعريفة الجديدة



وأكد محافظ السويس لـ "الفجر" تم اعتماد التعريفة الجديدة لسيارات الاجرة للخطوط الداخلية والخطوط الخارجية بالمحافظة ظهر اليوم السبت وذلك عقب الأجتماع مع ممثلي لجنة الاشراف علي المواقف وإدارة المرور والتى وصلت إلى 20 %.



وشدد المحافظ علي إدارة المرور ولجنة الاشراف علي المواقف بتفعيل القرار ومتابعة تنفيذه وعمل حملات مكثفة علي السيارات للالتزام بالتعريفة المقررة وتوقيع الغرامات علي السيارات الغير ملتزمة بالتعريفة وتم نشر أرقام للتواصل والشكاوى بغرفة العمليات على الصفحة الرئيسية لمحافظة السويس عبر مواقع التواصل الاجتماعى.





قال اللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس، بأن الاوضاع مستقرة بمحافظة السويس عقب اعلان ارتفاع اسعار الوقود حيث تسير المحطات المواد البترولية عملها بشكل طبيعى ولا نتلقى اى شكاوى حتى الان بغرفة العمليات والمواطنين يقضون أجازة عيد الفطر المبارك.