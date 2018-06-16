"القوى العاملة": الإمارات تمنح المخالفين مهلة المغادرة الطواعية.. وفرص عمل للراغبين‎

أقرت دولة الإمارات العربية المتحدة حزمة تسهيلات تشريعية جديدة، تتضمن تشريعات لمراجعة نظام الإقامة الحالي لتمديد مهلة الإقامة للمكفولين على ذويهم من الأبناء والبنات بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية لمدة سنتين، بما يسهل على الطلبة وذويهم، ويمنحهم الفرصة لدراسة خياراتهم العملية المستقبلية.





تلقى وزير القوي العاملة، محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بأبوظبي، أوضح فيه المستشار العمالي ياسر عيد، أن مجلس الوزراء الإماراتي قرر منح المخالفين مهلة المغادرة الطواعية، وتعديل وضع الإقامة، دون ختم جواز السفر بحرمان الزيارة المستقبلية، إضافة إلى عدم الإلزام بمغادرة الدولة لتعديل وضع القادمين للزيارة أو السياحة.



