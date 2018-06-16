بالأرقام.. رونالدو يتفوق على ميسي في ركلات الجزاء

أهدر الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة، ركلة جزاء مع منتخب بلاده مساء اليوم خلال مواجهة الأرجنتين في الجولة الأولي من دور المجموعات بالمونديال.





وأضاع ميسي ركلة جزاء للمنتخب الأرجنتيني في الشوط الثاني من اللقاء، نجح حارس إيسلندا في التصدي لها، ليحرم الرغوث من التقدم للأرجنتين حيث كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي 1-1.





ذكر ماستر شيب المتخصص في الاحصائيات أن رونالدو لا يزال متفوقاً على ميسي في عملية تنفيذ ركلات الجزاء، حيث سجل رونالدو 110 من أصل 133 بمعدل 82.7 ٪، فيما سجل ميسي 82 من أصل 107 بمعدل 76.6٪