محافظ الإسكندرية يعتمد التسعيرة الجديدة ويوجه المرور بإعلانها في المواقف

اعتمد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية قرارا رقم ٨٤٣ لسنة ٢٠١٨، باعتماد التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة لوسائل النقل الداخلية والخارجية والمقدمة من مشروع محطات الركاب والانتظار، ويتم تطبيقها بدءً من تاريخ الاعتماد.



كما اعتمد محافظ الإسكندرية قرارا رقم ٨٤٤ لسنة ٢٠١٨، بشأن تعديل سعر أسطوانات البوتاجاز المخصصة للاستخدام المنزلى سعة ١٢.٥ كجم، وتعديل أسعار أسطوانات البوتاجاز المخصصة للأغراض التجارية سعة ٢٥ كجم.



وأكد المحافظ على إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار الالتزام بنشر التعريفة الجديدة بالمواقف والمحطات المختلفة وتعليقها فى مكان ظاهر وإلزام سائقي المواصلات بعمل ملصقات بالتعريفة الجديدة لكل خط سير، مشددًا على إدارة المرور بمتابعة إلتزام سائقى وسائل المواصلات المختلفة بالتعريفة الجديدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وأكد على أنه تم التنسيق بين المحافظات المختلفة والمجاورة لمحافظة الإسكندرية على توحيد السعر بينها.



على الصعيد ذاته وجه سلطان مباحث المرور ورؤساء الأحياء بالرقابة والمتابعة والحسم في تطبيق التسعيرة الجديدة التي تم اعتمادها ومتابعة كافة مواقف المحافطة للتأكد من عدم استغلال السائقين وتجار أنابيب البوتاجاز، معلنا رقم ١١٤ رقم الذوارئ لاستقبال أية بلاغات تخص التسعيرة الجديدة.