ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محافظ الإسكندرية يعتمد التسعيرة الجديدة ويوجه المرور بإعلانها في المواقف

السبت 16/يونيو/2018 - 04:43 م
محافظ الإسكندرية يعتمد التسعيرة الجديدة ويوجه المرور بإعلانها في المواقف
صورة أرشيفية
طباعة
دينا حسن- محمد رجب
 
اعتمد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية قرارا رقم ٨٤٣ لسنة ٢٠١٨، باعتماد التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة لوسائل النقل الداخلية والخارجية والمقدمة من مشروع محطات الركاب والانتظار، ويتم تطبيقها بدءً من تاريخ الاعتماد.

كما اعتمد محافظ الإسكندرية قرارا رقم ٨٤٤ لسنة ٢٠١٨، بشأن تعديل سعر أسطوانات البوتاجاز المخصصة للاستخدام المنزلى سعة ١٢.٥ كجم، وتعديل أسعار أسطوانات البوتاجاز المخصصة للأغراض التجارية سعة ٢٥ كجم.

وأكد المحافظ على إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار الالتزام بنشر التعريفة الجديدة بالمواقف والمحطات المختلفة وتعليقها فى مكان ظاهر وإلزام سائقي المواصلات بعمل ملصقات بالتعريفة الجديدة لكل خط سير، مشددًا على إدارة المرور بمتابعة إلتزام سائقى وسائل المواصلات المختلفة بالتعريفة الجديدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وأكد على أنه تم التنسيق بين المحافظات المختلفة والمجاورة لمحافظة الإسكندرية على توحيد السعر بينها.

على الصعيد ذاته وجه سلطان مباحث المرور ورؤساء الأحياء بالرقابة والمتابعة والحسم في تطبيق التسعيرة الجديدة التي تم اعتمادها ومتابعة كافة مواقف المحافطة للتأكد من عدم استغلال السائقين وتجار أنابيب البوتاجاز، معلنا رقم ١١٤ رقم الذوارئ لاستقبال أية بلاغات تخص التسعيرة الجديدة.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
فرنسا
2
x
12:00
1
أستراليا
الأرجنتين
1
x
15:00
1
أيسلندا
بيرو
-
x
18:00
-
الدانمارك
كرواتيا
-
x
21:00
-
نيجيريا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/16/2018 5:10:33 PM