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محافظ الدقهلية: التعريفة الجديدة لم تحدد وفي انتظار تعليمات رئيس مجلس الوزراء

السبت 16/يونيو/2018 - 04:39 م
محافظ الدقهلية: التعريفة الجديدة لم تحدد وفي انتظار تعليمات رئيس مجلس الوزراء
محافظ الدقهلية احمد الشعراوى
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سالى رضوان
 
صرح محافظ الدقهلية الدكتور احمد الشعراوى بان التعرفة الجديدة لم تحدد وانهم بصدد اجتماع مع رئيس الوزراء عبر "الفيديو كونفرانس"، وسماع توجيهات دكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن التعريفة الجديدة بعد زيادة أسعار الوقود. 

وشدد محافظ الدقهلية على شن حملات مكثفة من قبل رجال المرور وكافة رؤساء المراكز والمدن الأوضاع داخل مواقف سيارات الأجرة، لمتابعة مدى التزام السائقين بتحميل الركاب بالتعريفة الحالية لحين تحديد القيمة الجديدة.

يذكر أن الحكومة أعلنت زيادة أسعار الوقود، بدءًا من التاسعة صباح اليوم السبت، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيهات، بدلا من 5، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيهات للتر بدلًا من 3.65، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيهات بدلًا من 3.65، وارتفع سعر متر الغاز المكعب للسيارات من 2.75 جنيهًا بدلًا من جنيهان.

كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيهات للتر بدلًا من 6.6 جنيهات، وارتفع سعر اسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيهًا، بدلًا من 30 جنيهًا، ورفعت الحكومة سعر اسطوانة البوتاجاز التجارية لتصل إلى 100 جنيه بدلًا من 60 جنيهًا.
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