بابا الفاتيكان: الزيجات المثلية"لا تعتبر أسرة"





ذكر بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم السبت، أن الأسر المؤلفة من رجل وامرأة هي فقط من يمكن أن تشكل أسرة، بينما أدان أيضاً عمليات الإجهاض، وأشاد بـ"قداسة" المرأة التي تسامح الزوج الخائن.





وقال فرنسيس في تصريحات مرتجلة: "من المؤلم قول هذا اليوم؛ يتحدث الأشخاص عن الأسر المتنوعة، عن الأنواع المختلفة للأسرة" ولكن "ليس هناك سوى الأسرة (المؤلفة من) رجل وامرأة في صورة الرب".





ونقلت وكالة الأنباء الايطالية (انسا) عن البابا قوله: "تنتظر الكثير من النساء -وأحيانا الرجال- في صمت حتى يصبح أزواجهن مخلصين مجدداً".





وأشار إلى أن هذه هي "القداسة التي تسامح بدافع الحب".





وأثار أيضاً، خلال إلقاء كلمة أمام منتدى الأسرة وهي حركة إيطالية تمثل الأسر الكاثوليكية، برامج النازية الخاصة بتحسين النسل حيث أدان إجهاض الأجنة المرضى بشدة.





وأضاف: "أصيب العالم بأسره بصدمة في القرن الأخير جراء ما فعله النازيون لضمان نقاء الجنس البشري. واليوم نفعل نفس الشيء ولكن بقفازات بيضاء".





وبعد انتقاده الكنيسة بسبب التركيز كثيراً على الإجهاض ووسائل منع الحمل وقول "من أنا" لأحكم على المثليين، يعتبر الحبر الأعظم أكثر تحرراً من اسلافه .