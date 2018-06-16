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سعر الذهب في مصر خلال ثاني أيام عيد الفطر

السبت 16/يونيو/2018 - 04:26 م
سعر الذهب في مصر خلال ثاني أيام عيد الفطر
أرشيفية
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الفجر الاقتصادى
 
تراجعت أسعار الذهب في سوق الصاغة المصري، خلال تعاملات اليوم السبت، ثاني أيام عيد الفطر، بنحو 3 جنيهات، بالتزامن مع تراجع سعر أوقية الذهب ليسجل عيار 18 سعر 550 جنيهًا للجرام.

وسجل عيار 21 سجل 642 جنيهًا للجرام، وعيار 24 سعر 734 جنيهًا للجرام.

وبلغ يسعر الجنيه الذهب سعر 5136 جنيهًا، وسجل سعر الأوقية 1298 دولارًا.

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