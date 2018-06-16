بعد تسجيله أول هاتريك له في المونديال.. ماذا قالوا عن كريستيانو رونالدو؟





في الساعات الماضية، نجح نجم البرتغال كريستيانو رونالدو في تسجيل أول هاتريك له في تاريخه بالمونديال، بعدما سجل ثلاثة أهداف في شباك إسبانيا، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة، في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بكأس العالم 2018 بروسيا، وانتهت بالتعادل 3-3.





وأصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو رابع لاعب يسجل في أربع بطولات منفصلة لكأس العالم، أعوام، 2006، 2010، 2014، 2018. بعد بيليه، وميروسلاف كلوزه، وأويي سيلر.





ويعتبر هذا هو الهدف السادس لرونالدو في تاريخ مشاركاته مع المنتخب البرتغالي في كأس العالم، في 4 نسخ، لعبها خلالها 14 مباراة، كما أعطى تمريرتين حاسمتين، ويعتبر رونالدو هو اللاعب الأكبر سنا في تاريخ كأس العالم الذي يسجل هاتريك وذلك في عمر 33 عاما 130 يوما.





كريستيانو الأفضل في العالم

وأشاد فرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال الأول فى كرة القدم بأداء كريستيانو رونالد فى أول مباراة للفريق بالمونديال أمام نظيره الأسبانى ووصف وجوده فى صفوف فريقه بـ"الرائع" لما يملكه من "قدراته ذهنية وبدنية وإمكانات هائلة".





وقال سانتوس - فى تصريح للصحفيين نقلته وكالة الأنباء الاسبانية مساء أمس - "الأهم من حالته البدنية هو لياقته الذهنية. كما أن لديه إمكانات هائلة. حينما كنا متأخرين فى النتيجة، كان هو من دفع الفريق. هذا أمر رائع، لكنه يستند إلى العمل أيضا".





وأضاف "من الرائع امتلاك لاعب مثل كريستيانو. لدينا أفضل لاعب فى العالم وهو شيء خيالي. أنا سعيد للغاية لكونه برتغاليا"، وبرهن على اخلاصه فى مواجهه إسبانيا فى مونديال روسيا والذى انتهى بالتعادل 3-3..واعتبر المدرب أن هذه النتيجة ستجلب "أمورا إيجابية" لفريقه فى مونديال 2018 ، رغم اعترافه بأنه يتعين عليه "إصلاح الكثير من الأمور، خاصة" عند فقدان الكرة والتعرض للضغط من الخصم.





مورينيو: هذا النوع من اللاعبين يعجبني

كما علق جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، على الأداء الرائع الذي قدمه كريستيانو رونالدو ضد المنتخب الإسباني، مساء أمس الجمعة، في أولى مباريات منتخب البرتغال في نهائيات كأس العالم 2018.





وقال مورينيو أثناء تحليله للمباراة في إحدى القنوات التلفزيونية: "هو مِثال على اللاعبين الذين أُحبهم، هناك لاعبون لبعض المباريات وهناك لاعبون لكل المباريات وهناك لاعبون لمباريات خاصة وهذا هو النوع الذي يعجبني".





وتابع عن الضربات الحرة للنجم البرتغالي: "أرقامه في الآونة الأخيرة ليست الأفضل وأعتقد أنه في كل ركلة حرة يسددها في المنتخب لا يسجل بنفس القدر الذي سجله مع مانشستر يونايتد أو خلال سنواته الأولى في ريال مدريد".





واختتم في نفس السياق: "هذه الضربة الحرة كانت حاسمة ويمكن أن تؤثر على احترام الذات والثقة بالنفس وطريقة الظهور في المباراتين القادمتين، لقد كانت لمسة بسيطة وهدف رائع".





"رونالدو" صانع الفارق في المباريات

فيما أكد فيل نيفيل لاعب المنتخب الإنجليزي السابق، أن كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، ولديه قدرة على صنع الفارق في أي وقت بالمباريات.





لاعب من كوكب آخر

كما احتل البرتغالي كريستيانو رونالدو واجهة أبرز الصحف العالمية الصادرة لنهار اليوم وذلك بعد الأداء المذهل الذي قدمه في مباراة أمس ضد المنتخب الإسباني، وقد عنونت صحيفة ريكورد البرتغالية: "كريستيانو رونالدو من كوكب آخر".



