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تحرير 1622 مخالفة مرورية في كفرالشيخ

السبت 16/يونيو/2018 - 04:27 م
تحرير 1622 مخالفة مرورية في كفرالشيخ
صورة أرشيفية
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سمر بسيونى
 
شنت إدارة المرور في كفر الشيخ، حملة لإعادة الانضباط المروري بالشارع وضبط المخالفين. أسفرت عن تحرير 1622مخالفة مرورية متنوعه مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذًا لتعليمات اللواءأحمد صالح الأنصاري، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

وأكد العميد محمد الدفراوي مدير إدارة المرور بكفر الشيخ، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطات واصحاب المخالفات، مشيرًا إلى أن الحملات المرورية مستمرة لإعادة الانضباط للشارع.

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