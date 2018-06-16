فيفي عبده عن زيادة البنزين: "الغلبان يمشي على رجليه"

في أول رد فعل منها على غلاء الأسعار، قالت الفنانة فيفي عبده خلال برنامج "شيخ الحارة" الذي عُرض أمس الجمعة عبر شاشة القاهرة والناس، وتقدمه الإعلامية بسمة وهبة: "أنا أكتر واحدة بحس بالغلابة عشان أنا غلبانة زيهم"، لافتة إلى أن العيش في مصر "نعمة".





وأضافت: "احنا في بلد نعمة واللي يكرهها يعمى.. احنا في بلد ماحدش يعرف يعوضها أبدًا، وأنا فخورة إني مصرية".





وأضافت: "الناس لو سافرت برة وشافت الغلاء هيحسوا بالنعمة، وأنا مش مولودة بملعقة دهب.. أنا غلبانة بس عملت نفسي باحترام وأدب وكفاية إني بنام وأنا راضية عن نفسي".





وعن تأييدها لرفع أسعار البنزين في تصريحات سابقة، أوضحت: "الغلبان ما عندوش عربية عشان يحط فيها بنزين.. الغلبان بيمشي على رجليه".







