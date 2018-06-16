هاتف "Blackberry KEY2" أصبح متوفرًا الآن للطلب المسبق في الإمارات

بعد المملكة المتحدة، أصبح الهاتف Blackberry KEY2 متاحا الآن كذلك للطلب المسبق في الإمارات العربية المتحدة. العديد من المتاجر المحلية، بما في ذلك Axiom Telecom و Jumbo و Souq تعرض هذا الهاتف الأحدث من شركة TCL بسعر 2700 درهم إماراتي، وهو ما يعادل 735 دولار أمريكي.





النسخة المتاحة للطلب المسبق من الهاتف Blackberry KEY2 في الإمارات العربية المتحدة تضم 128GB من الذاكرة الداخلية. وبالنسبة لتشكيلة الألوان المتاحة، فهي تشمل الأسود والفضي. وفيما يخص تاريخ الإطلاق الرسمي، فقد أوضحت شركة Axiom Telecom أنها ستبدأ بشحن الطلبات إبتداء من 30 يونيو، في حين يقول متجر Souq أن عملية الشحن ستبدأ يوم 1 يوليو.





للتذكير، الهاتف Blackberry KEY2 الجديد يحتفظ بلوحة المفاتيح الفعلية أسفل الشاشة، ويضم إطار مصقول من المعدن كما أنه يضم واجهة خلفية بنمط مختلف عن ذلك المستخدم في الهاتف Blackberry KEYone. وعلاوة على ذلك، يضم الهاتف Blackberry KEY2 كذلك كاميرا خلفية مزدوجة على عكس الهاتف Blackberry KEYone الحالي الذي جاء مع كاميرا خلفية واحدة.





وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فالهاتف Blackberry KEY2 الجديد يضم شاشة بحجم 4.5 إنش وبدقة 1080×1620 بكسل محمية بطبقة Gorilla Glass 3، ولوحة مفاتيح فعلية تمتاز بإضاءة خلفية مدمج معها مستشعر بصمات الأصابع من أجل المزيد من الأمان. وعلاوة على ذلك، يأتي هذا الهاتف كذلك مع المعالج الثماني النوى Snapdragon 660، ومع 6GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن 64GB أو 128GB من الذاكرة الداخلية.





الهاتف Blackberry KEY2 الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل وخلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل لكلا المستشعرين علما أن المستشعر الأول يضم عدسة بفتحة 1.8، في حين يضم المستشعر الثاني عدسة بفتحة 2.6. وبغض النظر عن الكاميرا، فقد إتضح أيضا بأن الهاتف Blackberry KEY2 يضم بطارية بسعة 3500mAh تدعم تقنية الشحن السريع Quick Charge 3.0، ويأتي مسبقا مع نظام الأندرويد 8.1 Oreo.



