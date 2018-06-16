سويسرا: السجن 20 شهراً لمسؤول عن منظمة إسلامية يروّج للفكر الإرهابي





أصدرت محكمة سويسرية، حكماً بالسجن 20 شهراً مع وقف التنفيذ بحق مسؤول في المجلس المركزي الإسلامي السويسري، المعروف بمواقفه المتشددة.





وكان النائب العام السويسري طلب في منتصف مايو الماضي السجن 24 شهراً مع وقف التنفيذ لثلاثة ممثلين عن هذا المجلس بينهم رئيسه نيكولا بلانشو. وفي حين طلب الدفاع اطلاق سراحهم استخدم المتهمون حقهم بالصمت.





وأصدرت المحكمة الجنائية الفدرالية الجمعة حكماً بالسجن عشرين شهراً مع وقف التنفيذ بحق نعيم شرني المسؤول عن الانتاج الثقافي في المجلس، لأنه صور شريط فيديو في سوريا لصالح الإرهابيين، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السويسرية "اي تي اس".





أما الممثلان الآخران وهما رئيس المجلس بلانشو والمتحدث باسمه قاسم ايلي، اللذان كانا متهمين بتأييد بث شريط الفيديو أو ساهموا في الترويج له، فقد برئت ساحتيهما.





وركزت شكوى النائب العام على مقابلة أجراها شرني مع الداعية الاسلامي عبدالله المحيسني خلال زيارة له إلى سوريا في خريف العام 2015.





وأعلن النائب العام أن عبدالله المحيسني مسؤول إسلامي كبير ويمثل جيش الفتح.





وكان جيش الفتح استولى على مدينة إدلب في شمال غرب سوريا في مارس (آذار) 2015 . وتألف جيش الفتح من مجموعات اسلامية على غرار احرار الشام وجبهة النصرة الفرع السوري لتنظيم القاعدة التي عدلت اسمها لاحقاً ليصبح هيئة تحرير الشام.





وتقع محافظة إدلب السورية حالياً تحت سيطرة تنظيمات إسلامية إضافة إلى هيئة تحرير الشام.