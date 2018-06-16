3 ألعاب يمكنك تجربتها الآن على فيسبوك ماسنجر

توفر فيسبوك العديد من الألعاب داخل تطبيق "ماسنجر" والتى يمكنها تسليتك فى وقت الفراغ، وبعضها يوفر إمكانية مشاركة أصدقائك اللعب، وعلى الرغم من أن ألعاب فيسبوك ماسنجر لا تحظى بشعبية كبيرة مثل الخدمات الأخرى التى يوفرها التطبيق إلا أنها مميزة، وفيما يلى تعرف على أبرزها.





Everwing

هى لعبة بسيطة ومسلية تدور حول مجموعة من الجنيات الآتى يستخدمن أسلحة مختلفة من أجل القضاء على الوحوش، ويمكن للمستخدمين جمع الوحوش المقتولة بنفس الطريق التى يعمل بها لعبة "بوكيمون جو".





Nom Cat

اللعبة من اسمها تدل على أنها متعلقة بالقطط، فإذا كنت من محبى القطط سيمكنك الاعتناء بها وحثها على تناول الطعام، وهى لعبة غير تنافسية ولكنها لطيفة ومسلية.





GGMoji Tower Defense Force