ننشر تعريفة أجرة التاكسي داخل محافظة الإسماعيلية



قال اللواء محافظ الإسماعيلية في تصريحات خاصة لـ " الفجر"، إنه لا تهاون مطلقًا مع أصحاب السيارات والسائقين المخالفين لتعريفة الركوب واستغلال المواطنين بفرض زيادة مبالغ فيها بعد ارتفاع أسعار البنزين، وهناك إجراءات صارمة مع كل السائقين المخالفين، وانه يتابع بصفة شخصية وبنفسه حركة سير السيارات نقل الركاب بجميع الخطوط بمدينة الإسماعيلية وضواحيها.



وكانت وزارة البترول أعلنت عن الزيادة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء للمواد البترولية والتي تم العمل بها صباح اليوم، حيث بلغ سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي بعد الزيادة الجديدة 50 جنيهًا، والتجاري 100 جنيه، كما بلغ بنزين 80 قيمة 5.5 جنيهات، وبنزين 92 بلغ 6.75، وبلغ بنزين 95 قيمة 7.75 للتر، وأما بالنسبة لسعر السولار فبلغ 5.5 جنيهات للتر، والمازوت 3500 جنيه للطن، والكيروسين 5.5 للتر وغاز التموين 3.75 للتر.



أصدر اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، قرارًا بتعريفة أجرة سيارات التاكسي داخل الحى الواحد بمبلغ 8 ثمانية جنيهات فقط لأغير، ومن حى الى حى آخر بمبلغ 9 تسعة جنيهات فقط لاغير، وان تكون أقصى مسافة لا تتعدى مبلغ 12 أثنى عشر جنيها فقط لاغير، وعلى جميع سائقة التاكسيات الالتزام بالتعريفة المقرر.