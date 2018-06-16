مفاجأة.. الكلاب تساعد في إصابة البشر بالسمنة

قال باحثون أعدوا الورقة البحثية من جامعة أوتفوش لوراند بالعاصمة المجرية بودابست، إن تصرفات الكلاب ذات الأوزان العادية والزائدة تتباين حيال المهام المتعلقة بالطعام، مضيفين أن ردود فعل الكلاب تشبه ما يمكن توقعه من البشر أصحاب الأوزان العادية والزائدة.





وأضافوا أن الدراسة تشير إلى أنه من الممكن استخدام الكلاب كنماذج فى الأبحاث المستقبلية بشأن أسباب إصابة البشر بالسمنة وأثارها النفسية على الإنسان.





ووضع الباحثون إناءين أمام عدد من الكلاب وأحدهما به وجبة جيدة والآخر فارغ أو به وجبة أقل جاذبية، وتبين أن الكلاب أصحاب الأوزان العادية واصلت تنفيذ التعليمات بفحص الإناء الثانى الذى يحتوى على الوجبة الأقل جاذبية بينما رفضت الكلاب السمينة ذلك بعد مرات قليلة.





وأوضحت قائدة فريق البحث أورسوليا توردا، أننا توقعنا أن تفعل الكلاب ذات الوزن الزائد أى شيء للحصول على طعام، لكننا رأينا العكس فى هذا الاختبار.





وأكدت أن إذا كان الوضع غير مؤكد ولا يمكنها العثور على طعام، لا تميل الكلاب السمينة إلى بذل طاقة للبحث عن طعام. فالمهم بالنسبة لها هو العثور على الطعام الجيد بأقل جهد ممكن.





وأوضح البحث الذي نشرته دورية الجمعية الملكية للعلوم المفتوحة، أن هذا السلوك ينطوى على تشابه محتمل مع سلوك أصحاب الوزن الزائد الذين ينظرون إلى الطعام على أنه مكافأة.