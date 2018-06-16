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ضبط 237 قضية وتحصل 115غرامات كهرباء في كفر الشيخ

السبت 16/يونيو/2018 - 04:06 م
ضبط 237 قضية وتحصل 115غرامات كهرباء في كفر الشيخ
صورة أرشيفية
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تمكن ضباط شرطة الكهرباء بمحافظة كفرالشيخ، تحت إشراف اللواء أحمد صالح، مدير امن كفر الشيخ، والعميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، من ضبط عددًا من قضايا سرقة التيار الكهربائى وتحصيل غرامات تم فرضها على المخالفين.

حيث تمكن ضباط شرطة الكهرباء، من ضبط 237قضية خلال الفترة الماضية عبارة عن سرقات للتيار الكهربائى وومخالفات لشروط التعاقد، وتحصيل غرامات لـ115مخالفة، وتم اتخاذ الاجراءات القنونية حيال المضبوطين.
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