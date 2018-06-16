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أحمد السقا يبدأ تحضيرات مسلسله الصعيدي الجديد رمضان 2019

السبت 16/يونيو/2018 - 03:08 م
أحمد السقا يبدأ تحضيرات مسلسله الصعيدي الجديد رمضان 2019
أحمد السقا
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الفجر الفني
 
أعلن النجم أحمد السقا عن التحضيرات المبدئية لمسلسله الجديد، الذى يعرض فى متافسات دراما رمضان المقبل 2019، وهو من إخراج محمد سامى، والمسلسل يدور فى إطار حروب الصعيد والثأر، وأفصح السقا فى فيديو صغير عبر السوشيال ميديا عن استعداداته لمسلسل باللهجة الصعيدية، حيث قال نصا: "إحنا الصعايدة .. نار جايدة.. متطفاش".

وفى سياق مختلف، يصور حاليا نجم الأكشن أحمد السقا فيلمه الجديد "3 شهور" فى الولايات المتحدة الأمريكية، ويشارك فى بطولته النجوم منى زكى، وخالد الصاوى، وروجينا، وسارة سلامة، وأخرون، تأليف وإخراج محمد سامى، ويستغرق التصوير 3 أسابيع كاملة، حيث صور عدة مشاهد فى القاهرة لمدة يومين، ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض السينمائى فى موسم عيد الأضحى المقبل.

الفيلم يدور فى إطار أكشن رومانسى يتزوج المواطن المصرى أحمد السقا من امرأة أمريكية، وينجبان طفلا، وتبدأ أحداث الفيلم مع إنجاب الطفل، وتتوالى الاحداث، الفيلم من إنتاج إبراهيم إسحاق.


يذكر أن أخر أعمال أحمد السقا التليفزيونية مسلسل "الحصان الأسود" بطولة أحمد السقا وياسمين صبرى وأحمد بدير وشيرى عادل وصبرى فواز وعمر السعيد، ومحمد فراج وأحمد العوضى وميرنا نور الدين وهبة عبد الغنى ومحمد على رزق ومحمد عادل وسناء شافع ومحمد عز، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد خالد موسى.
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