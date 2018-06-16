غدا وصول إختبارات إمتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني دورة 2018 إلى مطار المنستير

أفاد المندوب الجهوي للتربية بالمنستير رضا عمارة أن إختبارات إمتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني دورة 2018 تصل

غدا الأحد إلى مطار المنستير ومنه إلى مركز الإيداع بالمندوبية الجهوية للتربية بالجهة.

وسيتقدم يوم الإثنين 18 جوان الجاري والى غاية يوم 20 من نفس الشهر نحو 1967 من المترشحين لإجتياز إمتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني دورة 2018 من بينهم 1718 من المدارس العمومية و248 من المدارس الخاصة ومترشح واحد بصفة فردية.

ويتوزع المترشحون على 13 مركز للإختبارات الكتابية بالجهة بإشراف 315 مراقب وسيقع الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء 4 جويلية 2018



