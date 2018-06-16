بث مباشر مباراة الارجنتين VS ايسلندا

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معلومات عن مباراة الأرجنتين وأيسلندا بدون تقطيع اليوم الأرجنتين Vs أيسلندا، البطولة : في مواجهة ضمن منافسات نهائيات كأس العالم روسيا 2018، القنوات الناقلة : ماكسBein Sport ، الملعب : أتكريت أرينا، المعلقين : يوسف سيف وعصام الشوالي .

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