تعرف على إيرادات "ليلة هنا وسرور" ثاني أيام عرضه

حقق فيلم "ليلة هنا سرور"، للنجم محمد عادل إمام، نجاحًا كبيرًا حيث ينافس بقوة فى موسم عيد الفطر السينمائى الحالى، وحصد الفيلم فى أقل من 48 ساعة منذ انطلاقه إيرادات وصلت إلى 3 ملايين جنيه.





فيلم "ليلة هنا وسرور" ، باكورة إنتاج شركة سينرجى التى تظهر للنور، للمنتج الكبير تامر مرسى، برئاسة المنتج أحمد بدوى، من بطولة محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر.





وتدور أحداثه حول رجل أعمال يدعى "سرور"، وحبيبته وتدعى "هنا" وهى الفنانة ياسمين صبرى، ويقع فى عصابة ما، ويضطر للهرب، ويلتقى رئيس العصابة والذى يجسده الفنان فاروق الفيشاوى، وتبدأ الصراعات بينهما، وتتوالى الأحداث، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوى.