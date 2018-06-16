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رئيس حماية المستهلك: جولات ميدانية لمتابعة مدى التزام السائقين بتعريفات الركوب

السبت 16/يونيو/2018 - 03:05 م
رئيس حماية المستهلك: جولات ميدانية لمتابعة مدى التزام السائقين بتعريفات الركوب
راضي عبد المعطي
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رقية جمال
 
قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهازحماية المستهلك، إن هناك تحرك ميداني للمحافظات المختلفة لرجال الضبطية القضائية بالجهاز للتأكد من إلتزام السائقين بتطبيق التعريفة المحددة لنقل الركاب حتى لايستغلها البعض لزيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية "أكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن هناك انتشار واسع بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالجهات المختلفة، مشددًا على أن كل من يحتكر سلعة أو يتخذ سيتم تطبيق القانون بحزم وقوة لرد كافة المخالفين، يويتم تحرير محضر ضده وعرضه على النيابة لتقديمه للمحاكمة.

ونوه، إلى أنه يتجه حاليًا لمحافظات الوجه البحري لمتابعة الموقف على أرض الواقع.
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