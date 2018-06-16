"المواد البترولية": رفع أسعار المحروقات "شر لابد منه"

أعلنت الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن زيادة سعر الوقود شر كان لابد منه نظرا لقيام الحكومة بتنفيذ خطتها التي اعلنت عنها في 2014 برفع الدعم تدريجيا .





واعتبر أحمد عبدالغفار عضو الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، توقيت تحريك اسعار المواد البترولية مناسب لعدة أسباب منها انتهاء موسم الحصاد واستقرار الأمور بالنسبة للبنزين والسولار وايضا الوفرة في أنابيب البوتاجاز بوجود موسم الصيف وتخفيض الاستهلاك مقارنة بالشتاء وهذا لا يعني أن بعض الشرائح لن تتأثر بهذه الزيادة ولكن طبقا للخطة التي وضعتها الحكومة لرفع الدعم هذه الزيادة أصبحت حتمية .





وطالب عبدالغفار، المحافظين بسرعة الإعلان عن تسعيرة النقل في وسائل المواصلات حتى لا يستغل بعض ضعاف النفوس زيادة المواد البترولية ورفع سعر النقل بشكل مبالغ فيه يؤثر سلبيا على المواطنين وايضا علي أسعار السلع حين نقلها من مكان لأخر .





وكانت وزارة البترول قد أعلنت صباح اليوم السبت، عن الزيادة الجديدة في اسعار المواد البترولية حيث ارتفع سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي من 30 إلى 50 جنيها والتجاري من 60 إلى100 جنيه ولتر السولار من 3.75 الى 5.5 جنيها وبنزين 80 من 3.65 إلى5.5 جنيها و بنزين 92 5 إلى 6.75 جنيها و بنزين 95 من 6.6 إلى 7.75 جنيها وطن المازوت من 2500 إلى 3500 جنيه والمتر المعب من غاز السيارات من 2 إلى 2.75 جنيه .