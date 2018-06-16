تطاوين: ميلاد منظمة جديدة تحمل اسم "أنا أراقب أداء المجلس البلدي"

التأمت مؤخرا بالمركب الشبابي المغاربي بولاية تطاوين الجلسة التأسيسية لمنظمة جديدة أطلق عليها اسم " أنا أراقب أداء

المجلس البلدي"، وذلك ببادرة من مجموعة من مكونات المجتمع المدني ونشطاء الشباب في الجهة.

وذكر رئيس الهيئة التأسيسية لهذه المنظمة محمد عمار في تصريح لمراسل (وات) في الجهة أن الهدف من هذا المولود الجديد هو تثقيف وتكوين شباب

تونس في مجالات الحكم المحلي إنطلاقا من مرافقة المجالس البلدية الجديدة ومواكبة مختلف الدورات البلدية التمهيدية والرئيسية وتعزيز قدراتها بأفكار وتصورات تخدم المواطن والمدينة، على حد سواء، ترسيخا للحوكمة المحلية.

وبيّن أنّ عمل هذه المنظمة يستمد قوته مما جاء في مجلة الجماعات المحلية الجديدة والتي تكرس حق الرقابة والتفاعل الإيجابي بين الهياكل المحلية المنتخبة ومنظوريها على مستوى كل وحدة ترابية.

ولفت الى أن الهيئة تنتظر الحصول على التأشيرة للشروع في عقد مؤتمرها الأول والقيام بدورها التأطيري والتوعوي المطلوب، على حد قوله.



