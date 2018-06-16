عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في اليونان 26 يوليو

يحيى النجم عمرو دياب حفلا غنائياً ضخما يوم 26 يوليو المقبل فى دولة اليونان على مسرح "Mykonos"، ويغنى الهضبة باقة من ألمع أغانيه، كما يغنى أغنية جديدة من ألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وبدأ الهضبة فى التحضيرات الخاصة بألبومه الجديد الذى من المنتظر أن يطرحه خلال هذا العام، حيث تعاون حتى الآن مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، وعلى رأسهم طارق مدكور، أيمن بهجت قمر، نادر حمدى، أحمد المالكى، والشاعر الغنائى تامر حسين والملحن عمرو مصطفى، ويستكمل الهضبة استقبال الأغنيات لسماعها والمفاضلة فيما بينها.