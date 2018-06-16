4 تحركات من الحكومة لضبط الأسعار بعد زيادة الوقود.. تعرف عليهم





عدة تحركات اتخذتها الحكومة للحد من ممارسات الجشعين بعد إعلان الزيادات الجديدة في أسعار الوقود، من قبل وزارة البترول، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تسير عليه مصر منذ سنوات.





وكانت وزارة البترول، أعلنت في بيان رسمي اليوم السبت، رفع أسعار الوقود اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، وتطبيق الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، وأخطرت الوزارة، محطات الوقود بالأسعار الجديدة ستكون بواقع 5.50 جنيه للبنزين 80 و5:50 جنيه للسولار، و6.75 جنيه للبنزين 92، و7.75 جنيه للبنزين 95، فيما يصل سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي 50 جنيها.





وجاء نص إخطار وزارة البترول للمحطات كالتالي: "طبقًا لقرار مجلس الوزراء، فإنه سيتم زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من يوم 16/6/2018 لتصبح كالآتي: بنزين 80: 550 قرشا وبنزين 92، و675 قرشا للسولار 550 قرشا بنزين 95: 775 قرشا، وسعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي 50 جنيها.





مراقبة لضبط الجشعين

وللحد من استغلال قرار رفع أسعار الوقود بشكل خاطئ، أكد حمدى عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، أن هناك مراقبة مشددة لضبط الجشعين الذين يحاولون تحقيق مكاسب غير مشروعة، بتنسيق كامل مع مفتشى ومباحث التموين ومجلس الوزراء والمحافظين لمراقبة متابعة الأسواق لمنع المستغلين من تحقيق مكاسب غير مشروعة نتيجة زيادة الأسعار.





طبع التعريفة الجديدة على السيارات

وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً بـ"الفيديو كونفرانس" بغرفة عمليات مركز المعلومات مجلس الوزراء، مع المحافظين على مستوى الجمهورية لمتابعة توافر المنتجات البترولية المختلفة، وتطبيق تعريفة الركوب لسيارات السيرفيس والتاكسى الجديدة ، بعد إعلان وزارة البترول الزيادات الأخيرة فى أسعار المنتجات البترولية.





وخلال تكليفاته للمحافظين شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تكثيف حملات مباحث المرور والتموين، وكذا تواجد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من توافر المنتجات البترولية المختلفة، خاصة أنابيب البوتاجاز، والتعامل بحسم مع أى مخالفة، أومحاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحددة.





وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى أنه أجرى اتصالاً مع عدد كبير من المحافظين، الذين أكدوا أنه تم الانتهاء من تعريفة الركوب الجديدة، سواء داخل المحافظة أو التى تربطهم بالمحافظات المجاورة، وأن الزيادة تترواح بين 10 و20% ويتم حالياً طبع التعريفة الجديدة على لافتات لاعلانها فى المواقف المختلفة، كما سيتم إرسالها إلى وسائل الاعلام بحيث تكون متاحه للجميع، وهناك تنسيق كامل بين أجهزة الدولة ومتابعة لتطبيق هذه القرارات وسيتم التعامل بحسم مع أى مخالفة للتطبيق.













تواجد أمني في المواقف

وعززت مديرية أمن القاهرة، من تواجد رجال الشرطة في مواقف نقل الركاب الرئيسية بكل ربوع العاصمة، لمنع استغلال السائقين الزيادات الأخيرة فى أسعار السولار والبنزين لرفع تعريفة الركوب.





وتابع رجال الأمن تحميل الركاب لمراقبة وضبط أى تجاوز من قبل السائقين فى قيمة تعريفة الركوب طبقا لخطة انتشار للضباط والأفراد، وتعزيز خدمات الأمن العام والمرور والمباحث بالتواجد على مستوى المواقف بالقاهرة، لمنع تضرر الأهالى من تحصيل أجرة أزيد من التعريفة المقررة على بعض الخطوط الرئيسية فى العاصمة من خلال سائقى الأجرة.





ويتواجد رجال المباحث بمواقف سيارات الأجرة لضبط الأسعار والحد من ظاهرة جشع سائقى المركبات واستغلال الظروف الاقتصادية التى فرضت على الحكومة رفع أسعار الوقود الخاص بتلك السيارات، ويتم تحرير المحاضر اللازمة لسائقيها نظرا لطلبهم تحصيل مبالغ مالية مقابل أجرة نقل الركاب بالمخالفة للتعريفة المقررة.





حملات مرورية ضد المخالفين

ووجه قطاع الأمن العام حملات مرورية وانضباطية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وإدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة بعد تحريك أسعار الوقود، ونجح خلال الـ24ساعة الماضية في ضبط 47 ألف و559 مخالفة مرورية متنوعة.

وضبطت أجهزة الأمن 307 مخالفات زيادة التعريفة المقررة، وداهمت 676 مواقفا عشوائيا، وحررت 8009 مخالفات انتظار خاطئ، وضبط 480 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة.

جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود الأمنية بقطاع الأمن العام، لمتابعة انتظام كافة وسائل النقل والمواصلات، واتخاذ الإجراءات التنسيقية، لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.



