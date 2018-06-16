أبرزها "انتخابات المحليات وتنمية الصعيد".. 10 ملفات هامة على طاولة محمود شعراوي (تقرير)

بعد تأدية اللواء محمود شعراوى، اليمين الدستورية، وزيرًا التنمية المحلية، خلفًا للواء أبو بكر الجندي، في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، فهناك تحديات عديدة، وملفات كثيرة، على طاولته، كالقضاء على العشوائيات، وإجراء انتخابات المحليات.





اللواء محمود شعراوي، يعد صاحب أشهر العمليات الناجحة التي قام بها قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، بعد ثورة 30 يناير، وهي عملية "عرب شركس" والتي شاركت فيها قوات الجيش والشرطة، فهو على دراية كبيرة بكل ما يدور بالجهاز، لذا اختير وزيرًا للتنمية المحلية خلفًا للواء أبو بكر الجندي.





انتخابات المحليات

تعد انتخابات المحليات، على رأس التحديات والملفات الهامة على طاولة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، فهي شاغلة لعقول مسئولي الدولة بشكل عام، والتي دعا الرئيس عب الفتاح السيسي، إلى سرعة إجراؤها خلال الفترة المقبلة.





البطالة

مشكلة البطالة بين الشباب في المحافظات، من أهم العقبات وأخطرها التي تهدد وزير التنمية المحلية، لذلك على اللواء أبو بكر الجندي، وضع عدد من المبادرات والمشروعات لدعم الشباب وتفعيلها، لتظهر أي بوادر لنجاحها، من خلال الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات لمساعدة الشباب.





العشوائيات والفساد

لا بد من وضع خطة جديدة وجيدة للقضاء على المناطق العشوائية، وتطويره، وكذلك تطوير القرى الأكثر احتياجا بالمحافظات.

كما أن هناك ضرورة ملحة، لحل مشكلات الصرف الصحي والرصف وتمهيد الطرق وإنارتها، والتي بدأت في الآونة الأخيرة.





تفعيل الرقابة

تفعيل جهاز التفتيش والرقابة، في مقدمة التحديات التي تنتظر اللواء بكر الجندي، وزير التنمية المحلية الجديد، في الزيارات الميدانية بالمحافظات لمتابعة العمل وضبط المخالفات والفساد بالإدارات المحلية.





تنمية الصعيد

كما أن لا بد أن يستكمل وزير التنمية المحلية الجديد، ما فعله سابقيه من خطط لتنمية الصعيد، خاصة بعد اعتماد قرض البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار.





التفاعل مع المواطنين

لا بد من قيام وزير التنمية المحلية الجديد، بالتفاعل مع المواطنين ومعرفة مشاكلهم والعمل على حلها خلال الزيارات الميدانية والجولات، لحل مشكلات الصرف الصحى والرصف وتمهيد الطرق وإنارتها.





القمامة

مشكلة القمامة، تواجه كل وزير جديد، لذلك على "الجندي" أن يضعها في أجندة أولوياته، من خلال إنجاز نجاح على أرض الواقع.





التعيينات

لا بد من عودة تفعيل مسابقة تعيين قيادات المحليات، لتسكين أكبر عدد من القيادات المحلية بمناصب رئيس حى ورئيس مدينة ومركز وسكرتير عام مساعد، لحاجة المحافظات لشغل هذه المناصب.





المخالفات

على وزير التنمية المحلية، النزول في الشارع والتواصل مع المواطنيين وضبط المخالفين، فذلك السبيل للقضاء على المخالفات والعشوائيات في المباني.





تفعيل المبادرات

إطلاق المشاريع والمبادرات للشباب في المحافظات، من أهم الملفات التي يجب الاهتمام بها في وزارة التنمية المحلية، للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية.



