خطوات هامة لترشيد استهلاك السيارة للوقود
السبت 16/يونيو/2018 - 02:54 م
تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية لقائدي السيارات؛ نصائح عدة لترشيد استهلاك السيارة للوقود، بعد الزيادة التي وافق عليها مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت، ومن النصائح ما يلي:-
1- الحفاظ على السرعة المثالية لاستهلاك الوقود على الطرق السريعة، وهي من 80 إلى 100 كم/س.
2- المحافظة على ثبات سرعة السيارة قدر الإمكان، حيث يساعد على خفض استهلاك الوقود وتوفيره فيمكنك البدء بسرعة 40 كم/س ومع زيادة السرعة وثباتها حاول تقليل استخدام المكابح قدر الإمكان.
3- حافظ على سرعتك أثناء نزول المنخفضات باستخدام المكابح مع ترك المحرك متصلًا، وعند الصعود اترك سيارتك تتباطأ وتأخذ سرعتها الطبيعية حسب النقلة.
4- افحص ضغط الإطارات دوريًا كل شهر واجعلها جميعها متساوية.
5- تخفيف وزن السيارة يساعد على تقليل استهلاك الوقود.
6- قم بغلق المحرك في حالة توقف السيارة أكثر من دقيقة، حيث تستهلك السيارة الوقود بمعدل أسرع أثناء وقوفها.
7- تقليل استخدام تكييف السيارة، يساعد في تقليل استهلاك السيارة للوقود.
8- عمل صيانة لمحرك السيارة بشكل دوري، بجانب تنظيف خزان البنزين من وقت لآخر للتخلص من الشوائب والترسيبات المضرة بالسيارة واستهلاك الوقود.
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