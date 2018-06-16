خطوات هامة لترشيد استهلاك السيارة للوقود

1- الحفاظ على السرعة المثالية لاستهلاك الوقود على الطرق السريعة، وهي من 80 إلى 100 كم/س.





2- المحافظة على ثبات سرعة السيارة قدر الإمكان، حيث يساعد على خفض استهلاك الوقود وتوفيره فيمكنك البدء بسرعة 40 كم/س ومع زيادة السرعة وثباتها حاول تقليل استخدام المكابح قدر الإمكان.





3- حافظ على سرعتك أثناء نزول المنخفضات باستخدام المكابح مع ترك المحرك متصلًا، وعند الصعود اترك سيارتك تتباطأ وتأخذ سرعتها الطبيعية حسب النقلة.





4- افحص ضغط الإطارات دوريًا كل شهر واجعلها جميعها متساوية.





5- تخفيف وزن السيارة يساعد على تقليل استهلاك الوقود.





6- قم بغلق المحرك في حالة توقف السيارة أكثر من دقيقة، حيث تستهلك السيارة الوقود بمعدل أسرع أثناء وقوفها.





7- تقليل استخدام تكييف السيارة، يساعد في تقليل استهلاك السيارة للوقود.





8- عمل صيانة لمحرك السيارة بشكل دوري، بجانب تنظيف خزان البنزين من وقت لآخر للتخلص من الشوائب والترسيبات المضرة بالسيارة واستهلاك الوقود.