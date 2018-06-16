ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

خطوات هامة لترشيد استهلاك السيارة للوقود

السبت 16/يونيو/2018 - 02:54 م
خطوات هامة لترشيد استهلاك السيارة للوقود
طباعة
 
تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية لقائدي السيارات؛ نصائح عدة لترشيد استهلاك السيارة للوقود، بعد الزيادة التي وافق عليها مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت، ومن النصائح ما يلي:-

1- الحفاظ على السرعة المثالية لاستهلاك الوقود على الطرق السريعة، وهي من 80 إلى 100 كم/س.

2- المحافظة على ثبات سرعة السيارة قدر الإمكان، حيث يساعد على خفض استهلاك الوقود وتوفيره فيمكنك البدء بسرعة 40 كم/س ومع زيادة السرعة وثباتها حاول تقليل استخدام المكابح قدر الإمكان.

3- حافظ على سرعتك أثناء نزول المنخفضات باستخدام المكابح مع ترك المحرك متصلًا، وعند الصعود اترك سيارتك تتباطأ وتأخذ سرعتها الطبيعية حسب النقلة.

4- افحص ضغط الإطارات دوريًا كل شهر واجعلها جميعها متساوية.

5- تخفيف وزن السيارة يساعد على تقليل استهلاك الوقود.

6- قم بغلق المحرك في حالة توقف السيارة أكثر من دقيقة، حيث تستهلك السيارة الوقود بمعدل أسرع أثناء وقوفها.

7- تقليل استخدام تكييف السيارة، يساعد في تقليل استهلاك السيارة للوقود.

8- عمل صيانة لمحرك السيارة بشكل دوري، بجانب تنظيف خزان البنزين من وقت لآخر للتخلص من الشوائب والترسيبات المضرة بالسيارة واستهلاك الوقود.
المزيد عن: مجلس الوزراء زيادة الاسعار خطوات هامة ترشيد االاستهلاك الوقود السارة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
فرنسا
2
x
12:00
1
أستراليا
الأرجنتين
1
x
15:00
0
أيسلندا
بيرو
-
x
18:00
-
الدانمارك
كرواتيا
-
x
21:00
-
نيجيريا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/16/2018 3:30:21 PM