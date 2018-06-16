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تفاصيل العثور على طفلة أمام المقابر بالدقهلية

السبت 16/يونيو/2018 - 02:59 م
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سالى رضوان
 
عثر عامل فى قرية " العصافرة " التابعة لمركز المطرية على طفلة لقيطة حديثة الولادة " الحبل السرى مربوط " ملقاه أمام مقابر القرية، ترتدى ملابس أطفال ولاتوجد بها ثمة إصابات ظاهرية

تلقى اللواء محمد حجى مدير امن الدقهلية اخطارا من مامور مركز شرطة المطرية يفيد بعثور جمال أ.م..45 سنة عامل ومقيم العصفرة على طفلة لقيطة

و تحرر عن ذلك المحضر الازم وبالعرض على النيابة العامة كلفت مفتش الصحة بتسمية الطفلة بإسم رباعى والكشف الطبى عليها وإتخاذ مايلزم من تدابير رعايتها الصحية وإستخراج شهادة ميلاد للطفلة عقب البند أولًا تم إيداع الطفلة بإحدى مؤسسات المعدة بإستقبال الأطفال حديثى الولادة على أن يتم إنشاء بطاقة صحية لها
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