محافظ قنا يشدد على متابعة مواقف السيارات لعدم استغلال المواطنين



وشدد بضرورة وضع خطة مرورية تمنع التكدس فى الشوارع والميادين الرئيسية مع ضمان سير الحركة المرورية بسهولة، مؤكدًا على مسئولي التموين بتوفير المقررات التموينية والمواد البترولية.



فيما أكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، انتظام العمل فى جميع محطات الوقود فى جميع أنحاء المحافظة لتغطية حاجة المواطنين بشكل دائم ومستقر، مع توافر كميات إضافية وأرصدة آمنة من المواد البترولية سواء السولار أو بنزين80 أو بنزين 92.



كلف محافظ قنا، اللواء عبدالحميد الهجان، مسئولى المواقف والمرور بمتابعة مواقف السيارات سواء النقل العام أو والسرفيس والأجرة، للتأكد من عدم أستغلال السائقين للمواطنين في العيد، وتزامنًا مع رفع أسعار المحروقات والوقود.